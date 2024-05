Policjanci złożyli wizytę 33-latkowi z Mokotowa. Jak podali, miał w lodówce i walizkach 15 kilogramów narkotyków, w tym mefedron, amfetaminę i kokainę. Mężczyzna trafił do aresztu.

- Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli w lodówce oraz dwóch walizkach różnego rodzaju narkotyki, był to susz roślinny i zbrylone substancje - przekazała w komunikacie nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Jak dodała, mundurowi znaleźli też wagę elektroniczną oraz ponad 20 000 złotych, które zabezpieczyli na poczet przyszłych kar i grzywien.

Znaleziono 15 kilogramów narkotyków

Mężczyzna został zatrzymany, a wszystkie znalezione substancje zostały przekazane do dalszych badań. Jak podała Sulowska 33-latek miał w mieszkaniu m. in.: mefedron, ecstasy, haszysz, amfetaminę, kokainę oraz marihuanę, a ich łączna waga to 15 kilogramów.