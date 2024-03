Na krajowej "50" pod Sochaczewem czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby zostały ranne, wśród nich dziecko, które przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło przed godziną 15, na drodze krajowej numer 50 w Młodzieszynie, położonym w powiecie sochaczewskim. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, było to zderzenie czołowe.

- W jednym pojeździe podróżował tylko kierowca, w drugim kierowca z dzieckiem. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zabrał on jednego z kierowców do szpitala. Drugi z kierowców oraz dziecko trafili do szpitala karetkami kołowymi - poinformował st. kpt. Rafał Krupa ze straży pożarnej w Sochaczewie.

W działaniach brały udział trzy samochody z sochaczewskiej PSP oraz po jednym samochodzie z OSP z Młodzieszyna oraz Starych Bud. W sumie w akcji uczestniczyło 19 strażaków.

"Pomimo wiosennej aury i dobrych warunków na drogach, to już trzecie zdarzenie drogowe, do którego wyjeżdżaliśmy podczas dzisiejszej służby. Apelujemy o ostrożność do wszystkich kierujących" - dodali strażacy.

20 tysięcy wypadków drogowych

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków drogowych. W 2023 roku, wg nieoficjalnych jeszcze danych, zginęło w nich 1669 osób, a 22 944 zostało rannych. Rok wcześniej były to odpowiednio 1896 i 24 743 osoby. W 9 na 10 wypadków winni byli kierujący pojazdami. Młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat mieli najwyższy wskaźnik liczby wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Przyczyną blisko 35 procent wypadków, które spowodowali, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Po zmianie przepisów o pierwszeństwie pieszych na przejściach, zabieraniu prawa jazdy za rażące przekroczenia prędkości oraz po podwyższeniu mandatów, statystyka kilku ostatnich lat pokazuje, że nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Jeszcze w 2019 roku ofiar śmiertelnych było 2909, o blisko 1300 więcej niż w 2023 r.

Autorka/Autor:mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl