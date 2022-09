Pies zerwał się ze smyczy, wbiegł do kuchni i pogryzł wolontariuszkę

W domu pomocy w Strzegowie pod Mławą pies zaatakował 35-letnią wolontariuszkę pracującą w kuchni. Rottweiler wyrwał się ze smyczy wyprowadzającej go kobiecie. Pogryzioną przetransportowano do szpitala.

Zawiadomienie o zdarzeniu policjanci z Mławy otrzymali we wtorek wieczorem. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia, wynika, że pies rasy rottweiler przebywał na terenie ośrodka od kilku miesięcy. Był wyprowadzany z kojca na spacery. Podczas spaceru wyrwał się wyprowadzającej go kobiecie i wbiegł do budynku - poinformowała w czwartek Anna Pawłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mławie.