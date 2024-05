Do zdarzenia doszło w Brwinowie na ulicy Powstańców Warszawy. - Zderzyły się dwa samochody osobowe oraz ciężarówka. W jednym z pojazdów ma być zakleszczony kierowca. Strażacy działają, by wydobyć go z samochodu - dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. - Strażacy wydostali z pojazdu kierowcę bmw. Musieli to robić przy użyciu narzędzi hydraulicznych, rozcinając drzwi oraz dach samochodu. Mężczyzna trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - dodał Węgrzynowicz.