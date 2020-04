"Dziękujemy" i "Wiosna będzie jutro". Murale w szpitalu MSWiA

Mural po obu stronach śluzy

To właśnie na jednej z takich śluz powstały nowe murale przygotowane przez artystów z Good Looking Studio. To wsparcie psychologiczne nie tylko dla chorych, ale też dla personelu. Jak wskazują artyści, rysunki mają pokrzepiać ludzi po obu stronach śluzy. Po stronie przeznaczonej dla personelu medycznego powstała ilustracja autorstwa Katarzyny "Nioski" Boguckiej, przedstawiająca tłum ludzi w różnym wieku, z hasłem: "Dziękujemy!". Po stronie dla zakażonych malowała Beata "Barrakuz" Śliwińska. Jej mural nawiązuje do "Stworzenia Adama", słynnego fresku Michała Anioła ze sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej. Przedstawia dłoń w rękawiczce chirurgicznej podającą kwiat piwonii. Towarzyszy jej hasło: "Wiosna będzie jutro".