Zaskakująca zmiana na wieży Zamku Królewskiego

We wtorek, tuż przed majówką, oczom warszawiaków i turystów ukazał się ogromy porcelanowy talerz z łyżeczkami wskazującymi godzinę. Zastąpił on tarczę zegara na wieży Zamku Królewskim na placu Zamkowym. A to wszystko z okazji otwarcia wyjątkowej galerii - zapewnia muzeum.

"Po internecie krąży mnóstwo zdjęć i filmów - tak, zrobiliśmy to! Jak otwierać #GaleriaPorcelany to z przytupem" - czytamy w opisie wideo zamieszczonym we wtorek na profilu Zamku Królewskiego.

Na nagraniu widać, że tradycyjnie widoczną dotąd tarczę zegara na wieży zamku zastąpił ogromny porcelanowy, biało-złoty talerz. Zamiast wskazówek, ma złote łyżeczki, które pokazują aktualną godzinę. W ten sposób muzeum promuje nowo otwartą Galerię Porcelany.

Niegdyś zdobiły magnackie stoły

O otwarciu Galerii Porcelany na Trasie Królewskiej i muzeum informowało kilka dni temu.

"Historia zamkowej kolekcji porcelany to opowieść o sukcesie zdobywania niezwykłych przedmiotów i emocjach z tym związanych. To także proces żmudnego sprawdzania stanu zachowania kruchych obiektów, kompletowania serwisów oraz szukania unikatowych wzorów" - zaznaczono w komunikacie na ten temat. Jak czytamy, otwarcie galerii to wydarzenie, które "wieńczy wieloletni wysiłek gromadzenia bogatej i różnorodnej kolekcji, w skład której wchodzą okazy zdobiące niegdyś królewskie i magnackie stoły".

Mieszcząca się w majestatycznych wnętrzach zamkowych galeria stanowi hołd dla porcelanowego rzemiosła artystycznego, którego wytwory od wieków zachwycają swoim pięknem i precyzją wykonania.

Najcenniejsze wyroby królewskiej manufaktury

- Otwarcie Galerii Porcelany jest także okazją do podkreślenia roli królewskiej kolekcji porcelany jako ważnego elementu kultury i dziedzictwa narodowego. To miejsce, które przenosi nas w świat elegancji i splendoru dworskiego życia, zachwycając zarówno miłośników sztuki, jak i osoby zainteresowane historią i kulturą - zaznaczał na wernisażu prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

W Galerii Porcelany prezentowane są najcenniejsze wyroby Królewskiej Manufaktury Porcelany w Miśni, stanowiące niemal połowę zamkowej kolekcji porcelany miśnieńskiej, uzupełnione przykładami porcelany dalekowschodniej.

Zwiedzający galerię mogą podziwiać między innymi jedyny w Polsce zespół 18 naczyń dekorowanych motywami fantastycznych zwierząt (Fabeltiere), które do wzornictwa porcelany miśnieńskiej wprowadził Adam Friedrich von Löwenfinck, jeden z najwybitniejszych w historii malarzy porcelany i fajansu.

Autorka/Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl