Jeździli na wózku, mieli opaski na oczach. Kierowcy uczyli się, jak pomagać pasażerom z niepełnosprawnościami

Kierowcy w roli osób z niepełnosprawnościami

Zaznaczył, że aby jeszcze lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi mierzą się pasażerowie z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku, słuchu, intelektualnymi czy z zaburzeniami mowy, kierowcy MZA w trakcie zajęć praktycznych korzystali ze sprzętów takich jak: wózki, laski dla osób niewidomych, opaski na oczy oraz gogle symulujące wady wzroku. - Osobiście doświadczali i ćwiczyli konkretne czynności wykonywane w najczęściej występujących sytuacjach podczas podróży osoby z niepełnosprawnością, jak np. przechylanie wózka podczas wprowadzania do pojazdu czy prowadzenie osoby niewidomej - wymienił rzecznik. - Spotkałem się z bardzo dużą otwartością, empatią, z takim zwyczajnym ludzkim podejściem, które cenię sobie najbardziej. Kierowcy, którzy uczestniczyli w szkoleniu dodali mi dużo chęci do dalszego działania. Widzę w tym ogromny sens. Nie było to zwykłe szkolenie. Była wymiana myśli, doświadczeń, chęć do ćwiczeń i zdobywania wiedzy. To był dobry dzień dla nas wszystkich. Ja też sporo się nauczyłem – podsumował z kolei Łukasz Bednarski, trener Fundacji Integracja. – Mieliśmy kontakt z osobami z różnymi niepełnosprawnościami – ruchu, wzroku, słuchu, ale też sami mogliśmy zmierzyć się z tą problematyką, aby lepiej zrozumieć jakie potrzeby i trudności ma osoba, która jest niewidoma czy ma problem z przemieszczaniem się – mówił Aleksander Choromański, dyspozytor i kierowca MZA. - Jest to bardzo potrzebne i dobrze by było, aby ta wiedza była przekazywana dalej, szerszemu gronu – ocenił Stefan Biernat, kierowca MZA.