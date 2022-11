Spór o trzecią linię metra: pomysły urzędników grożą słabym wykorzystaniem i niewygodnymi przesiadkami

Spór o stację przy rondzie Wiatraczna

W dyskusję o rozbudowie podziemnej kolei zaangażowane jest nie tylko Metro Warszawskie oraz firma, której zlecono prace przedprojektowe, ale również Zarząd Transportu Miejskiego i Biuro Architektury i Planowanie Przestrzennego ratusza. Jak ustalił branżowy portal transport-publiczny.pl, to właśnie inne miejskie jednostki mają zastrzeżenia do planowanego kształtu stacji Rondo Wiatraczna, położonej najgłębiej spośród wszystkich planowanych na trzeciej linii.

Sprawę komplikuje kwestia planowanej obwodnicy, która ma w tym miejscu przebiegać w tunelu i przecinać się z linią metra. Miasto sugeruje ulokowanie stacji pod tunelem drogowym, jednak projektant uważa to za mało realistyczne. Stację i rozjazdy trzeba byłoby pogłębić o kolejne 15 metrów, co wygenerowałoby większe koszty, a do tego utrudniłoby lub nawet uniemożliwiłoby budowę obwodnicy. Projektanci są również sceptycznie nastawieni do wytyczenia pieszego łącznika prowadzącego do zachodniej strony ronda Wiatraczna między tunelami metra pod tunelem drogowym. Ich zdaniem takie rozwiązanie byłoby trudne w realizacji ze względu na szerokość peronu oraz rozmieszczenie pomieszczeń technicznych.