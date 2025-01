Zrobiło się biało. Poważne utrudnienia komunikacyjne

Śliskie drogi i opóźnienia na lotniskach - to niektóre skutki fali intensywnych opadów śniegu, jaka nawiedziła Belgię w ostatnich godzinach. Utrudnienia komunikacyjne wystąpiły między innymi w Brukseli. Krajowa Agencja Meteorologiczna wydała pomarańczowe i żółte ostrzeżenia.

Zimowa aura doprowadziła do szeregu utrudnień komunikacyjnych. Jak opisuje dziennik "The Brussels Times", nocne śnieżyce spowodowały opóźnienia na lotnisku w Brukseli. Pięć lotów, w tym między innymi do Warszawy, Mediolanu i Wenecji, zostało odwołanych.