Nie żyje 13-latka, która została rażona piorunem na plaży na Półwyspie Chalcydyckim w Grecji. Jak podają greckie media, dziewczynka wraz z rodziną wyszła z morza, by schronić się przed nadciągającą burzą.

Do wypadku doszło w piątek na plaży położonej w greckiej miejscowości Posidi. Według doniesień mediów, 13-latka szła plażą wraz z matką, gdy około godziny 15 raził ją piorun. Od rana w regionie padał ulewny deszcz. - Byliśmy na plaży całą rodziną. Wyszliśmy z morza, gdy była mżawka. Piorun uderzył bezpośrednio przed nami - powiedział w rozmowie z portalem newsit.gr ojciec nastolatki. Mężczyzna przekazał, że rodzina wyszła z morza, by schronić się przed nadciągającą burzą. - Moja żona szła z przodu, córka była za nią. Uderzył piorun i obie upadły na piasek - opowiadał. - Uderzył piorun, a moje dziecko już nigdy więcej nie wstało - dodał. 13-latka została przewieziona do ośrodka zdrowia, jednak jej życia nie udało się uratować. Rodzina pochodzi z okolicznego miasta Nea Moudania.