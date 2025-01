"Zamrożony" legwan spadł z drzewa. Zabawna reakcja kota

Niezbyt przyjemną środę ma za sobą legwan z Miami Beach na Florydzie. Panujące nad Stanami Zjednoczonymi zimno zmusiło gada do przejścia w stan uśpienia, przez co spadł z drzewa. "Zamrożonym" legwanem zainteresował się przedstawiciel innego gatunku, lepiej radzącego sobie z zimnem.

Nad południowo-wschodnimi Stanami Zjednoczonymi w zeszłym tygodniu utrzymywała się zimowa aura. W środę 22 stycznia na Florydzie temperatura spadła do 7 stopni Celsjusza. Dla wielu zwierząt taki chłód może być niebezpieczny, dlatego wykorzystują one różne strategie, by się przed nim bronić.

Zrzucony z drzewa i pogryziony

Nagranie z domowego monitoringu w North Miami Beach uchwyciło moment, w którym legwan zielony spada z drzewa. Gady te preferują temperaturę powyżej 20 st. C. Gdy wartości na termometrach zbliżają się do zera, przechodzą w stan uśpienia, chroniąc się w ten sposób przed chłodem. Tracą one jednak kontrolę nad mięśniami, przez co zdarza się im utrata przyczepności i spadnięcie z drzewa.