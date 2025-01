Zamknięto słynny morski park rozrywki. Ważą się losy orek

- To trochę tak, jakby wyprowadzić psa z domu i wysłać go do lasu, żeby żył na wolności jak wilk - powiedziała duńska biolożka morska Hanne Strager. Ekspertka w 2023 roku opublikowała książkę "The Killer Whale Journals: Our Love and Fear of Orcas", w której szczegółowo opisywała zachowania tych morskich ssaków. - Orki, które spędziły całe swoje życie w niewoli, mają najbliższą relację z ludźmi. To oni zapewnili im pożywienie, opiekę, zajęcia i relacje społeczne - dodała.