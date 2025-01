Zamknięto kilkadziesiąt plaż, turyści skarżą się na wymioty i biegunkę

Do poniedziałku służby sanitarno-epidemiologiczne zamknęły w stanie Sao Paulo ponad 20 procent plaż. To - jak zauważają lokalne media - bardzo popularne kąpieliska podczas rozpoczętego w grudniu w tym kraju sezonu letniego. Jak ustaliła telewizja Vanguarda, badania wody dowodzą skażenia wód przybrzeżnych wirusami jelitowymi. Upowszechnienie się wirusów w wodzie tłumaczone jest przez ekspertów masowym napływem podczas sezonu urlopowego turystów do stanu Sao Paulo, a także intensywnymi opadami deszczu i nieszczelnością systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w regionie.