Wysokie zagrożenie pożarowe. "Apeluję do wszystkich obywateli o czujność"

Przed Grecją bardzo trudny tydzień, ponieważ połowa kraju znajdzie się w strefie bardzo wysokiego zagrożenia pożarowego. Władze apelują do obywateli, aby ci zachowali szczególną ostrożność i nie wykonywali takich czynności jak palenie trawy i gałęzi, rzucanie niedopałków czy grillowanie na świeżym powietrzu.

- Od niedzieli 11 sierpnia do czwartku 15 sierpnia w kraju będą panować niebezpieczne warunki pogodowe, które mogą doprowadzić do pożarów lasów. Spodziewamy się połączenia bardzo silnego wiatru z suszą - powiedział grecki minister do spraw kryzysu klimatycznego i obrony cywilnej Grecji Wasilis Kikilias cytowany przez agencję AMNA.