Wybuch Etny. Ośmiokilometrowa chmura pyłu nad Sycylią, zawieszono loty

We wtorek doszło do kolejnej emisji pyłu wulkanicznego z Etny na Sycylii. Chmura popiołów wzniosła się na wysokość ośmiu kilometrów nad stożkiem wulkanu - powiadomili badacze z Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii Obserwatorium Etny w Katanii.

Utrudnienia dla podróżujących

W związku ze wzmożoną aktywnością Etny na lotnisku w Katanii zawieszono wszystkie przyloty i odloty - poinformowała we wtorek dyrekcja portu lotniczego. Sztab kryzysowy zdecydował, że loty zostaną wznowione, gdy zakończy się opadanie pyłu wulkanicznego i teren lotniska zostanie uprzątnięty. Do tego czasu rejsy będą odwoływane lub przekierowywane na inne lotniska.

Dyrekcja portu lotniczego w Katanii zaapelowała do podróżnych, by skontaktowali się z liniami lotniczymi w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ich lotów. To nie pierwsza erupcja w tym miesiącu - do wyrzutu lawy i pyłów doszło także 4 i 15 lipca.