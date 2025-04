Woda na ulicach, zmyty most. To dopiero początek ulew

W piątek nad Półwysep Iberyjski nadciągnęła strefa intensywnych opadów deszczu związana z burzą Olivier. Lokalne agencje meteorologiczne ogłosiły alarmy przed silnym deszczem i możliwymi podtopieniami - w sobotę w Portugalii objęły one swoim zasięgiem wszystkie dystrykty kraju, a w Hiszpanii zagrożenie objęło zachodnią i północną część kraju.

Osuwiska i podtopienia

W piątek deszcz i grad najbardziej dały się we znaki mieszkańcom hiszpańskiej Galicji. W Lugo po południu zalane zostały główne ulice. Woda wdarła się do części budynków, w tym na stadion Pazo dos Desportes, jak również uszkodziła mniejsze obiekty położone wzdłuż rzeki, w tym drewniany most dla pieszych. Na obwodnicy miasta deszcz spowodował uszkodzenie muru oporowego, którego fragmenty spadły na jezdnię. Ruch na drodze został tymczasowo wstrzymany.