"Sytuacja jest niebezpieczna, siedzę zamknięty w hotelu, ulice są opustoszałe"

Supertajfun Yagi uderzył w sobotę w wybrzeża Wietnamu, zabijając co najmniej pięć osób. Wieje silny wiatr, który łamie drzewa i zrywa dachy. Tysiące mieszkańców nadmorskich miast zostało ewakuowanych. To najpotężniejsza burza, jaka w tym roku nawiedziła Azję. Na Kontakt24 otrzymaliśmy relację Polaka, który od piątku przebywa w Hanoi.

Jak przekazały w sobotę władze Wietnamu, supertajfun Yagi uderzył w Wietnam około godziny 13 czasu lokalnego. Żywioł spowodował śmierć co najmniej pięciu osób i wymusił ewakuację tysięcy mieszkańców nadmorskich miast - podały lokalne media.

Tajfun niósł ze sobą wiatr o prędkości 160 kilometrów na godzinę. Wcześniej burza przeszła nad Filipinami i chińską prowincją Hajnan, w obydwu regionach powodując potężne szkody , doprowadzając do śmierci 23 osób.

Ofiary śmiertelne w Wietnamie

Relacja Polaka z Hanoi

Do redakcji Kontaktu24 napisał pan Krzysztof, który jest w Hanoi, stolicy kraju.

"Przebywam w Wietnamie od wczoraj. Przyleciałem w przeddzień zamknięcia lotniska w Hanoi. Sytuacja aktualnie jest niebezpieczna, siedzę zamknięty w hotelu, a ulice są opustoszałe. Co chwilę słychać dźwięki łamanych drzew i wyrywanych blach z dachów budynków" - napisał internauta.

Podczas uderzenia żywiołu po niebie fruwały metalowe blachy dachowe i szyldy reklamowe. Wiatr rozbijał szklane okna budynków i łamał gałęzie drzew. Ulice miasta opustoszały, ponieważ obywatele posłuchali wezwania władz do pozostania w domach. Wietnamskie Centrum Zarządzania Kryzysowego już od czwartku nawoływało do zachowania ostrożności.

Zamknięte szkoły i lotniska

Tajfun Yagi to najpotężniejsza burza, jaka w tym roku nawiedziła Azję. W piątek żywioł przetoczył się przez chińską wyspę Hajnan, gdzie według doniesień przyczynił się do śmierci trzech osób, a dziesiątki ranił. Żywioł zabił również co najmniej 16 osób na Filipinach, nad którymi przeszedł na początku tygodnia.