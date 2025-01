Ponad 200 ostrzeżeń przed powodziami. Paraliż komunikacyjny na Wyspach

Ponad 200 ostrzeżeń przed powodziami obowiązuje w Wielkiej Brytanii po zimowej burzy, jaka w poniedziałek przeszła nad Wyspami. Jak podały lokalne media, w podtopieniach zginęła co najmniej jedna osoba. W sporej części kraju zamknięte były szkoły, panował także chaos komunikacyjny.

We wtorek brytyjska agencja meteorologiczna Met Office wydała ostrzeżenia przed burzami śnieżnymi dla Walii, północnej Szkocji, Irlandii Północnej i południowo-zachodniej Anglii. W regionach tych prognozowane są intensywne opady śniegu i zamarzanie dróg, a lokalnie niebezpiecznie będzie do środy.

Alerty weszły w życie w dzień po silnej, zimowej burzy , która spowodowała podtopienia w sporej części Anglii. We wtorek w Wielkiej Brytanii obowiązywały 204 ostrzeżenia przed powodziami, w tym jedno z zagrożeniem dla życia. W 300 dalszych miejscach ogłoszono możliwość wystąpienia podtopień.

Paraliż komunikacyjny

Szczególnie intensywnie padało w hrabstwach Lincolnshire i Leicestershire, gdzie ogłoszono wysoki stopień zagrożenia powodziowego. W poniedziałek z podtopionych domów uratowano 59 osób. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miejscowości Great Glen, gdzie samochód ugrzązł na zalanej drodze. Fale powodziowe sięgały już okien, gdy na pomoc kierowcy ruszył właściciel lokalnego pubu.

Portal "The Independent" przekazał, że w powodziach zginęła co najmniej jedna osoba. W poniedziałek policja z hrabstwa North Yorkshire na zalanych terenach blisko rzeki Aire odnalazła ciało mężczyzny. Według wstępnych ustaleń, ofiara mogła wejść do wody w ciągu ostatnich 24 godzin. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość mężczyzny, ale wciąż trwają próby kontaktu z jego rodziną.