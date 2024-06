Uszkodzone domy, zerwane linie energetyczne. "To było wstrząsające"

Trąba powietrzna uformowała się we wtorek około godziny 17.30 w miejscowości Carlepont położonej we francuskim departamencie Oise. Niebezpieczne zjawisko zostało uchwycone na nagraniu. Jak podały lokalne media, nikt nie został ranny.

Uszkodzone domy

Burmistrz miejscowości Carlepont Patrice Argier powiedział, że wirujący lej spowodował spore zniszczenia w okolicy, głównie na dwóch ulicach. Zerwane zostały też linie energetyczne, przez co niektóre domy zostały pozbawione prądu. - Widziałem, jak to się zaczęło, to było wstrząsające - dodał burmistrz.