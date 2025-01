Stan wyjątkowy po śnieżycach, setki wypadków. Nie żyje siedem osób

Co najmniej siedem osób zginęło w wyniku burzy śnieżnej, która nawiedziła środkową i wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Siedem stanów ogłosiło stan wyjątkowy. W wielu miastach odnotowano przerwy w dostawach prądu.

Zimowa burza przechodzi nad Stanami Zjednoczonymi . W nocy z poniedziałku na wtorek alertami przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi objęte były tereny zamieszkane przez 60 milionów osób. Front atmosferyczny przemieszcza się na wschód, przynosząc pogodowe zagrożenia do kolejnych regionów.

Jak podał portal "The Weather Channel", na skutek burzy zginęło co najmniej siedem osób, z czego większość w wypadkach drogowych. W stanach Maryland, Wirginia, Wirginia Zachodnia, Kansas, Missouri, Kentucky i Arkansas ogłoszono stan wyjątkowy.

Najwięcej śniegu napadało w północnym Kansas - w niektórych miejscach grubość pokrywy śnieżnej sięgnęła 45 centymetrów. W stolicy stanu, Topece, spadło 35 cm - to trzeci najwyższy opad w historii i pierwszy tak obfity od 1993 roku.

Niebezpiecznie na drogach

W wielu miejscach burza śnieżna przyniosła ze sobą niebezpieczne warunki drogowe. Policja w stanie Missouri od soboty odnotowała co najmniej 436 wypadków, w których kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym jedna zginęła. Ponad 1700 kierowców ugrzęzło na zaśnieżonych drogach.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Kansas City, gdzie kierowca stracił panowanie nad pojazdem na oblodzonej drodze. Mężczyzna spanikował i wyskoczył z samochodu na drogę. Auto wjechało do przydrożnego rowu i zatrzymało się w nim, nie powodując zagrożenia na drodze.

W sąsiednim stanie Kansas lokalne media podały, że w wypadku samochodowym zginęły dwie osoby. Od północy do poniedziałkowego poranka służby odnotowały też ok. 300 wypadków drogowych w Wirginii. Śmierć poniosła tam co najmniej jedna osoba.