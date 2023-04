Pisklęta ptaka zagrożonego wyginięciem wykluły się w zoo na Florydzie

W ogrodzie zoologicznym Brevard na Florydzie wykluły się dwa pisklęta Ammodramus savannarum floridanus, ptaka z rzędu wróblowych. To efekt starań placówki o zwiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem miejscowego gatunku.

Dwa pisklęta Ammodramus savannarum floridanus wykluły się 10 kwietnia. Były inkubowane przez 10 dni - wyjaśniło stacji CNN Brevard Zoo z Melbourne na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Młode to dzieci Peg i Eddiego, ptaków specjalnie "wyswatanych" przez ekspertów.

Pisklęta będą przebywały pod opieką rodziców przez około trzech tygodni, a następnie zostaną przeniesione do innej woliery, gdzie opiekunowie z zoo będą monitorować ich stan zdrowia. Młodych nie będzie można zobaczyć w miejscach udostępnionych do zwiedzania, ponieważ w przyszłości mają trafić do naturalnego środowiska i nie powinny oswajać się z obecnością ludzi.