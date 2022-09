Wiatr zerwał linię energetyczną, ta eksplodowała

Kiedy Ian uderzył we Florydę, towarzyszył mu wiatr wiejący z prędkością sięgającą do 240 kilometrów na godzinę. To, jak silnym był żywiołem, widać na nagraniu uchwyconym przez straż pożarną z miasta Winter Haven. Kamery wozu strażackiego zarejestrowały moment eksplozji linii energetycznej.

Ian uderzył we Florydę jako huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Towarzyszył mu silny wiatr, o czym przekonali się na własne oczy strażacy z miasta Winter Haven w hrabstwie Polk. Uchwycili na nagraniu moment, w którym dochodzi do zerwania linii elektrycznej.

"Jeden z naszych wozów strażackich uchwycił to zaledwie kilka minut temu, kiedy odpowiadał na wezwanie. Jeśli ktoś ma wątpliwości, co do niebezpieczeństwa tej burzy, to jest to tylko jeden z takich incydentów" - napisali w środę wieczorem na profilu Facebookowym, pokazując, jak dochodzi do eksplozji.