Upał na Bałkanach. Jest gorzej niż w Bangladeszu

W Serbii Państwowy Instytut Meteorologiczny (RHMZ) wydał we wtorek ostrzeżenia przed wysoką temperaturą i nasilającą się falą upałów. Będą one obowiązywać od 3 do 9 lipca. W oświadczeniu RHMZ pisze, że temperatura w większości miejsc wyniesie od 34 do 38 stopni, a lokalnie przekroczy 40 st. C.