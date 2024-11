Ulewy w Portugalii. Woda zalała popularny wśród turystów region

W niektórych miejscach w piątek obowiązywały pomarańczowe i żółte ostrzeżenia wydawane przez Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA). Spadająca z nieba woda doprowadziła do licznych podtopień. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak ulice zamieniają się w rwące potoki.

Zalane miasta

Według relacji lokalnych mediów pod wodą znalazło się kilkaset dróg oraz ulic w kilku miastach Algarve, między innymi w Lagoa oraz Olhao. W Faro silny wiatr powalił drzewo na jezdnię, a w wiosce niedaleko Taviry doszło do niewielkiej powodzi. Podtopienia wystąpiły także w kurortach Albufeira oraz Monte Gordo, gdzie potwierdzono liczne przypadki zalania domów, piwnic i garaży.

Intensywne opady deszczu zanotowano w piątkowy wieczór również w położonym na północ od Algarve regionie Alentejo, głównie w dystrykcie Beja. Tam również doszło do podtopień budynków mieszkalnych oraz dróg. Kilkadziesiąt dróg jest nieprzejezdnych.

Według IPMA opady deszczu na południu kraju utrzymają się co najmniej do sobotniego poranka. Do godziny 13 obowiązują tam żółte ostrzeżenia.