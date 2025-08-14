Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę

14 sierpnia 2025, 7:40
Źródło:
PAP, European Commision
Walka z pożarami w Grecji
Walka z pożarami w GrecjiReuters
wideo 2/3
Walka z pożarami w GrecjiReuters

Tysiące strażaków walczą z falą pożarów na Starym Kontynencie. Ogień szaleje między innymi w Hiszpanii, Portugalii oraz na Bałkanach. Służby prowadzą akcje ewakuacyjne. Walkę z żywiołem utrudniają trudne warunki atmosferyczne.

PogodaDługoterminowaWeekend

Jak wynika z unijnych danych, od początku roku w Europie spłonęło już ponad 439 tysięcy hektarów terenu. To ponad dwa razy więcej niż wynosi wieloletnia średnia dla tego okresu (218 416 ha). Obecnie najtrudniejsza sytuacja ma miejsce na Półwyspie Iberyjskim oraz na Bałkanach. Zdaniem ekspertów rosnąca liczba pożarów to efekt zmian klimatu związanych z upałami i suszą.

Strażacy walczą z pożarami w PortugaliiPAP/EPA/PAULO CUNHA

Proszą o europejskie wsparcie

W Hiszpanii walka z obecną falą upałów trwa od półtora tygodnia. Najpoważniejsza sytuacja jest we wspólnotach autonomicznych Galicja oraz Kastylia i Leon. Lokalne władze prowadzą akcje ewakuacyjne, które objęły tysiące osób. Miejscowe media informują o kilkunastu rannych, w tym kilku poważnie. Pożary mają miejsce też w innych regionach, m.in. w Andaluzji, Estremadurze, Walencji czy wokół Madrytu; niektóre z nich zostały już opanowane. W prowincji Huelva w Andaluzji w walce z żywiołem brali udział również strażacy z sąsiedniej Portugalii, która też zmaga się z pożarami. We wtorek media poinformowały o dwóch ofiarach śmiertelnych, w tym strażaka ochotnika.

Walkę z ogniem utrudniają ekstremalnie wysoka temperatura przekraczająca 44 st. C oraz susza. W związku z coraz trudniejszą sytuacją hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska poinformował w środę, że jego kraj poprosił o europejskie wsparcie w walce z szalejącymi na Półwyspie Iberyjskim pożarami. Chodzi szczególnie o dwa samoloty gaśnicze typu Canadair o pojemności 5,5 tysiąca litrów każdy w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Maszyny zostaną wykorzystane na obszarach, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza – podkreślił Grande-Marlaska.

Walka z pożarami w HiszpaniiPAP/EPA/BRAIS LORENZO
Pożary trawią Hiszpanię
Pożary trawią HiszpanięReuters

Ewakuacje i zamknięte drogi w Portugalii

Ogień szaleje także w sąsiadującej z Hiszpanią Portugalii. Z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi od wtorku ewakuowano tam ponad 1000 osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje w środkowej i północnej części kraju, gdzie z ogniem walczy ponad trzy tysiące strażaków. Według szacunków obrony cywilnej Portugalii, największe pożary trawią kompleksy leśne w rejonie miejscowości Arganil, Piodao oraz Trancoso. W wielu miejscach, jak dodano, ogień zbliżył się do obszarów zamieszkałych.

Pożary w Portugalii w pobliżu wsi GramacaPAP/EPA/PAULO CUNHA

Z powodu szybko przesuwającego się ognia zamknięte dla ruchu są też drogi w rejonie miast Viseu, Vila Real oraz Guarda. Do walki z pożarami, którą utrudniają blisko 40-stopniowe upały, skierowano w środę w Portugalii prawie 600 wozów strażackich oraz 25 śmigłowców i samolotów gaśniczych. Dwa z nich przysłał we wtorek rząd Maroka. W związku z licznymi pożarami lasów i łąk w Portugalii rząd Luisa Montenegro wydłużył do piątku stan alarmowy, co wiąże się między innymi z zakazem wstępu do lasów w kontynentalnej części tego kraju.

Walka z pożarami w Grecji
Walka z pożarami w GrecjiReuters

Trudna sytuacja na Bałkanach. Czarnogóra w żałobie

Pożary lasów pustoszą także kilka regionów Grecji, Albanii, Czarnogóry oraz Turcji. W odpowiedzi na zagrożenie ewakuowano już kilka tysięcy osób. Ogień pochłonął dotąd tysiące hektarów terenów zielonych - przekazały lokalne władze i media. Strażacy walczą z wieloma pożarami lasów w całej Grecji, w tym z ogniem zagrażającym terenom zabudowanym w pobliżu miasta Patras na zachodzie kraju oraz na dwóch wyspach - Chios i Zakynthos. W akcjach uczestniczy łącznie niemal pięć tysięcy strażaków i 33 samoloty - podały greckie władze cytowane przez agencję Reutera.

Czytaj także: "To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"

Zniszczenia na greckiej wyspie ChiosPAP/EPA/KOSTAS KOURGIAS

W wyniku trwających pożarów w Albanii zginęła co najmniej jedna osoba. Jej ciało znaleziono w położonym w centrum kraju Gramsh - ogłosiło w środę ministerstwo obrony Albanii. Resort wezwał też do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców Gramsh oraz położonych w pobliżu adriatyckiego wybrzeża Narte i Delvine. Z kolei w sąsiedniej Czarnogórze lokalni strażacy oraz służby kilku innych państw już trzeci dzień zmagają się z pożarami w kilku regionach kraju. W gaszeniu ognia biorą udział ekipy z Serbii, Chorwacji i Włoch, a dodatkowo spodziewane jest wsparcie z Austrii, Węgier oraz Bośni i Hercegowiny. Najtrudniejsza sytuacja panuje w pobliżu stołecznej Podgoricy, gdzie ogień podszedł pod domy - poinformował dziennik "Vijesti". Pożary utrzymują się również w czterech innych regionach w centrum i na północy kraju.

Pożar na greckiej wyspie ChiosPAP/EPA/KOSTAS KOURGIAS

We wtorek w wypadku podczas gaszenia ognia zginął jeden żołnierz. Czwartek będzie w Czarnogórze dniem żałoby po jego śmierci. Premier Milojko Spajić ogłosił, że zaproponuje pośmiertne odznaczenie wojskowego, w kraju organizowane są zbiórki dla jego rodziny.

Turecki dziennik "Hurriyet" podał w środę, że w pożarach trawiących w ostatnich dniach zachód i południe kraju spłonęły już tysiące hektarów. Żywioły wybuchły w Izmirze i Canakkale na zachodzie oraz Antalyi na południu Turcji. W prowincji Canakkale, gdzie zniszczeniu uległo 10 tysięcy hektarów lasów, w poniedziałek ewakuowano ponad dwa tysiące osób.

Pożar na wybrzeżu Czarnogóry
Pożar na wybrzeżu CzarnogóryReuters/Goran Jovanovic

Autorka/Autor:fw

Źródło: PAP, European Commision

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PAULO CUNHA

pożarZmiany klimatuEuropa
Pozostałe wiadomości

Za nami najsłynniejsza "noc spadających gwiazd" na półkuli północnej. Perseidy, błyszczące dzieci komety 109P/Swift-Tuttle, przecinały niebo z największą częstotliwością w cyklu swojej aktywności. Jeśli nie udało nam się zaobserwować tego zjawiska, spokojnie - rój meteorów będzie aktywny jeszcze przez około dwa tygodnie. Spoglądając w niebo, wielu z nas może jednak się zastanawiać, czy aby dawniej Perseidy nie prezentowały się bardziej imponująco. Gwiazdozbiory chyba też kiedyś były jaśniejsze. A co się stało z Drogą Mleczną?

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

13 sierpnia 2025, 19:14
Źródło:
TVN24+

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. W 15 województwach obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Nawet 34 stopnie Celsjusza na termometrach. IMGW alarmuje

Nawet 34 stopnie Celsjusza na termometrach. IMGW alarmuje

14 sierpnia 2025, 6:15
Źródło:
IMGW

Pogoda na dziś. W czwartek 14.08 w ciągu dnia będzie słonecznie. Temperatury w wielu miejscach przekroczą 30 stopni Celsjusza, powieje słaby wiatr. Biomet prawie wszędzie okaże się niekorzystny.

Pogoda na dziś - czwartek, 14.08. Dzień pod panowaniem upalnego wyżu

Pogoda na dziś - czwartek, 14.08. Dzień pod panowaniem upalnego wyżu

14 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

W kolejnych dniach aura zdominowana będzie przez układ wysokiego ciśnienia Julia, co wiąże się ze słoneczną i upalną pogodą niemal w całym kraju. W weekend nastąpi zwrot w pogodzie.

Skwar rozlewa się nad Polską. Na horyzoncie zwrot w pogodzie

Skwar rozlewa się nad Polską. Na horyzoncie zwrot w pogodzie

13 sierpnia 2025, 15:56
Źródło:
tvnmeteo.pl

31,9 stopnia Celsjusza - taka temperatura maksymalna została zarejestrowana w środę w Polsce. W wielu punktach kraju termometry pokazały ponad 30 stopni. Nadchodzące dni mają być jeszcze gorętsze.

To był najgorętszy punkt na mapie Polski

To był najgorętszy punkt na mapie Polski

13 sierpnia 2025, 20:39
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Jak bezpiecznie pić napoje izotoniczne podczas upałów? Według ekspertów powinniśmy zachować umiar w ich spożywaniu - ich nadmierne picie może okazać się szkodliwe. W dbaniu o odpowiednie nawodnienie pomóc mogą nam domowe sposoby.

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

13 sierpnia 2025, 18:09
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

W najbliższych dniach doświadczymy największych w tym roku upałów - już dziś w wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, później termometry mogą pokazać ponad 35 st. C. Takie warunki są niebezpiecznie dla zdrowia. Jak możemy się przed nimi chronić?

To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

13 sierpnia 2025, 12:02
Źródło:
RCB, TVN24

Trwa walka z pożarami w Grecji. Ogień pojawił się zarówno na kontynencie, jak i na turystycznych wyspach. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania z Zakynthos, pokazujące szalejący ogień i chmury dymu.

"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"

"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"

12 sierpnia 2025, 10:19
Aktualizacja: 13 sierpnia 2025, 13:49
Aktualizacja:
Źródło:
protothema.gr, ekathimerini.com, Kontakt24, Reuters

We środę w Tajwan uderzył tajfun Podul, przynosząc ze sobą wiatr o prędkości niemal 200 kilometrów na godzinę. Władze zamknęły szkoły i urzędy, odwołano także setki lotów. W następnych godzinach żywioł ma dotrzeć do Chin.

Tajfun sparaliżował kraj. Odwołano setki lotów

Tajfun sparaliżował kraj. Odwołano setki lotów

13 sierpnia 2025, 14:43
Źródło:
Reuters, apnews.com

Na zachodzie Islandii trwają przygotowania do przyszłorocznego całkowitego zaćmienia Słońca. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy już rezerwują hotele. Kolejna szansa na tak efektowne zjawisko będzie tam dopiero za ponad 100 lat.

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

13 sierpnia 2025, 12:51
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na wyspie Sao Vicente wchodzącej w skład Wysp Zielonego Przylądka trwa wielkie sprzątanie po powodzi, jaka nawiedziła ten region w poniedziałek. W wyniku kataklizmu zginęło tam co najmniej dziewięć osób. Rząd Republiki Zielonego Przylądka ogłosił żałobę narodową.

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

13 sierpnia 2025, 9:23
Źródło:
Reuters, PAP, Watchers.news

Astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba znaleźli mocne dowody na istnienie olbrzymiej planety krążącej wokół Alfy Centauri A. Jeśli odkrycie zostanie potwierdzone, będzie to kamień milowy w bezpośrednich obserwacjach egzoplanet - uważają eksperci.

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

13 sierpnia 2025, 10:41
Źródło:
PAP, science.nasa.gov

W nocy z wtorku na środę przypadło maksimum roju Perseidów - na niebie mogliśmy oglądać niezwykły spektakl. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia meteorów mknących nad naszymi głowami.

To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach

To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach

13 sierpnia 2025, 7:31
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24

Foki wylegiwały się w okolicach plaży w Mikoszewie (woj. pomorskie). To jedyne miejsce, gdzie możemy zobaczyć w Polsce te ssaki w środowisku naturalnym. Dla wielu osób zaskoczeniem może być imponująca liczba osobników, jaką uchwycono na nagraniu.

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

12 sierpnia 2025, 19:50
Źródło:
Hello Mierzeja, Fokarium UG

Ponad 40 stopni Celsjusza pokazały we wtorek termometry na południu Francji. W kilku miejscach padły tam historyczne rekordy ciepła. Upał doskwiera także w pozostałych regionach kraju. W większości z 96 departamentów obowiązują czerwone i pomarańczowe alarmy przed wysokimi temperaturami.

Francja rozgrzana do czerwoności. Padły rekordy

Francja rozgrzana do czerwoności. Padły rekordy

12 sierpnia 2025, 17:19
Źródło:
France24, PAP

Do Polski zbliża się fala upałów. Według prognoz od środy termometry w części kraju mogą pokazywać wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Takie warunki to obciążenie i wyzwanie dla naszego organizmu. Eksperci zaznaczają, że w tym czasie warto dywersyfikować źródła płynów.

Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?

Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?

12 sierpnia 2025, 16:02
Źródło:
PAP

Grupa naukowców, pracująca na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, odkryła ciało zaginionego w 1959 roku brytyjskiego badacza. Analiza DNA wykazała, że to Dennis "Tink" Bell, który zaginął w wieku 25 lat podczas ekspedycji na Antarktydzie. Oprócz ludzkich szczątków znaleziono także różne przedmioty, w tym zegarek, radio oraz fajkę.

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

12 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
BBC, PAP, Arctowski Polish Antarctic Station

Amerykańscy meteorolodzy z uwagą przyglądają się tropikalnej burzy Erin, która uformowała się nad wschodnimi regionami Oceanu Atlantyckiego. Zdaniem ekspertów żywioł w najbliższych dniach wzmocni się i może stać się pierwszym huraganem w tym sezonie atlantyckim. Żywioł pod koniec tygodnia ma dotrzeć nad Karaiby.

To może być pierwszy huragan w tym roku

To może być pierwszy huragan w tym roku

12 sierpnia 2025, 13:51
Źródło:
CNN

Spektakularne uderzenie pioruna w pobliżu autostrady zostało uchwycone przez kamerę samochodową. Do zdarzenia doszło w amerykańskim miasteczku Mount Pleasant w Karolinie Południowej.

Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie

Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie

12 sierpnia 2025, 11:19
Źródło:
Reuters, Queen City News

W Hiszpanii trwa walka z pożarami. Z powodu zagrożenia ewakuowano ponad dwa tysiące osób. Jedna osoba zmarła w wyniku pożaru w podmadryckiej miejscowości Tres Cantos.

Hiszpania w ogniu. Nie żyje jedna osoba, tysiące zostało ewakuowanych

Hiszpania w ogniu. Nie żyje jedna osoba, tysiące zostało ewakuowanych

12 sierpnia 2025, 12:00
Źródło:
Reuters, PAP

Temperatura mórz u wybrzeży Wielkiej Brytanii jest rekordowo wysoka. W wodach pojawiły się nowe gatunki - ośmiornice, tuńczyki i meduzy. Bryce Stewart, naukowiec z Marine Biological Association w Plymouth uważa, że ekosystem jest w fazie zmian.

Rekordowo ciepłe wody. Pojawiły się nowe gatunki

Rekordowo ciepłe wody. Pojawiły się nowe gatunki

12 sierpnia 2025, 9:13
Źródło:
PAP, BBC

W poniedziałek strażacy walczą z pożarem roślinności na wybrzeżu Chorwacji. Ogień pojawił się w pobliżu miejscowości turystycznych. Z pożarami zmagają się także inne kraje na Bałkanach.

Ogień blisko kurortów na wybrzeżu Chorwacji

Ogień blisko kurortów na wybrzeżu Chorwacji

11 sierpnia 2025, 20:54
Źródło:
Reuters

W niedzielną noc miasto Meksyk nawiedziła potężna burza. Deszcz zalał między innymi międzynarodowy port lotniczy, który został wyłączony z użytku na kilka godzin. Część lotów została przekierowana na inne lotniska.

Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło

Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło

11 sierpnia 2025, 21:32
Źródło:
Reuters, milenio.com

Z powodu upałów w Iraku doszło do poważnej awarii sieci energetycznej. Dotknęła ona między innymi prowincję, do której z powodu uroczystości religijnych ściągają miliony pielgrzymów. Główny producent energii w kraju zaczął stopniowo przywracać dostęp do prądu.

50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii

50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii

11 sierpnia 2025, 18:42
Źródło:
PAP, Reuters

Do szpitala w Rzymie trafił czterolatek, który został znaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na słońcu. Jego życia nie udało się uratować. To kolejna ofiara tegorocznych upałów we Włoszech.

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

11 sierpnia 2025, 17:01
Źródło:
PAP, ansa.it

W północno-zachodniej hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon wybuchło kilkanaście pożarów lasów. W niedzielę pojawiły się ogniste wiry, które utrudniły walkę z żywiołem. Władze ewakuowały setki mieszkańców.

Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce

Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce

11 sierpnia 2025, 7:50
Aktualizacja: 11 sierpnia 2025, 15:40
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, El Pais

Silne burze, które przetoczyły się przez wschodnią część Nebraski, spowodowały poważne zniszczenia i śmierć jednej osoby. W wyniku porywistego wiatru uszkodzone zostały budynki więzienia stanowego w Lincoln, kilkuset osadzonych trzeba było ewakuować.

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

11 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
Reuters, BBC, The Guardian

W najbliższych dniach czekają nas iście afrykańskie upały. Najgoręcej będzie w czasie długiego weekendu. Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

10 sierpnia 2025, 13:00
Źródło:
tvnmeteo.pl