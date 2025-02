Trzy burze śnieżne. Miliony Amerykanów objętych alertami

Pierwsza z trzech burz śnieżnych uderzyła we wtorek we wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Przyniosła ze sobą obfite opady śniegu i porywisty wiatr. W stanach Wirginia i Kentucky spadło 7-15 centymetrów śniegu. Z prognoz amerykańskich meteorologów wynika, że w stolicy - Waszyngtonie - może spaść do 10-20 cm białego puchu. Dalej na północ opad będzie słabszy, w Filadelfii może spaść 5-7 cm śniegu, a w Nowym Jorku - 2-5 cm.