"Nie ma wątpliwości". Co wydarzyło się w Hiszpanii

Hiszpania zmaga się ze skutkami katastrofalnych powodzi , które nawiedziły południowo-wschodnie regiony tego kraju. W wyniku ekstremalnych opadów deszczu we wtorek i środę zalanych zostało wiele miast i miejscowości w prowincjach takich jak Walencja, Kastylia-La Mancha i Andaluzja. Rwąca woda poważnie zniszczyła wiele domów i samochodów, a także doprowadziła do paraliżu komunikacyjnego.

W wyniku gwałtownej pogody zginęło co najmniej 95 osób. Lokalne służby podkreślają, że liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ wciąż nie udało się odnaleźć wielu osób. Jak podaje agencja informacyjna Reutera, to najbardziej śmiercionośna powódź w tym iberyjskim kraju od 1996 roku. W związku z tragedią w Hiszpanii wprowadzono trzydniową żałobę narodową.

Czym jest DANA

Zjawiska są coraz gwałtowniejsze

- Każdy ułamek stopnia ocieplenia spowodowanego paliwami kopalnymi sprawia, że ​​atmosfera może zatrzymywać więcej wilgoci, co prowadzi do intensywniejszych opadów deszczu - dodaje Otto.

"Śródziemnomorski proces zmian klimatycznych"

- Nazywam to śródziemnomorskim procesem zmian klimatycznych. Jest to efekt regionalny spowodowany zmianami, jakie wzrost temperatury wody morskiej powoduje w zjawiskach atmosferycznych - podkreśla ekspert, który we wcześniejszych wypowiedziach porównywał zjawiska DANA do tropikalnych huraganów.