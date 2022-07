Tragedia w Dolomitach. Szef pogotowia górskiego: być może nie będziemy w stanie odnaleźć zaginionych

Służby ratunkowe są coraz mniej optymistyczne w sprawie odnalezienia osób, które zaginęły po oderwaniu się mas lodu ze szczytu górskiego Marmolada we włoskich Dolomitach. Zginęło co najmniej siedem osób, kilka innych jest rannych. Na parkingu pod masywem wciąż stoją auta osób, które nie wróciły ze wspinaczki.

- Jedyny sposób to oblatywanie terenu dronami i zejście z pokładu śmigłowców, by spróbować zebrać szczątki - wyjaśnił. - Przykro mi to mówić rodzinom zaginionych, ale być może nie będziemy w stanie odnaleźć ich bliskich - dodał.

Wciąż stoją tam samochody

Premier Włoch Mario Draghi powiedział, że katastrofa była związana z czynnikami środowiskowymi. - Włochy płaczą za tymi ofiarami - mówił w poniedziałek podczas wizyty na spotkaniu z ekipami ratunkowymi. - Rząd musi przemyśleć to, co się stało i podjąć kroki, aby zapewnić, że to, co się stało, raczej się nie powtórzy, a nawet będzie można tego uniknąć - dodał.