Takiej sytuacji nie było od dekad. Całe rodziny musiały uciekać

W Boliwii panuje katastrofalna powódź. Do tej pory w wyniku ulewnych deszczy życie straciło co najmniej 55 osób. Do opuszczenia domów zmuszone były całe rodziny, aby uciekać przed wielką wodą. Trudna sytuacja panuje także na terenach rolniczych, a największe zmartwienie mają hodowcy bydła.

Według lokalnych szacunków, około 200 tysięcy sztuk bydła, czyli około dwa procent udziału krajowego, jest zagrożonych. Z Beni pochodzi wołowina dostarczana do wszystkich regionów kraju, a także eksportowana za granicę, np. do Chin. Skutkami powodzi dotkniętych zostało 590 tysięcy rodzin. Do tej pory zginęło co najmniej 55 osób.