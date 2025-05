Takiej końcówki maja nie było od ponad pół wieku

Hiszpania i Portugalia przygotowują się na falę ekstremalnych upałów. W centralnej części Półwyspu Iberyjskiego temperatura w czwartek może sięgnąć 39 stopni Celsjusza, a to dopiero początek - w weekend termometry mogą pokazać nawet 42 stopnie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Za niezwykłe jak na koniec maja wartości na termometrach odpowiedzialny jest klin gorąca rozwijający się znad Maroka i Algierii w kierunku zachodniej Europy. Obecnie nad Hiszpanię sięga ciepło, dzięki któremu temperatura na wysokości 1,5 kilometra, w tzw. swobodnej atmosferze, osiąga 20-22 stopni Celsjusza. Przy słonecznej pogodzie skutkuje to silnym nagrzaniem się powietrza w warstwie przyziemnej i wzrostem temperatury do 35-40 st. C nad południowo-zachodnią częścią Półwyspu Iberyjskiego, szczególnie w rejonie pogranicza Hiszpanii i Portugalii.

Najdotkliwsze upały od dekad

Od kilku dni w Hiszpanii notowane są wysokie wartości na termometrach - w Madrycie wartości sięgają 35 st. C, a w niektórych miastach zbliżają się do 40 stopni. W czwartek ostrzeżenia meteorologiczne przed wysoką temperaturą zostały wydane dla okolic Kordoby, Sewilli, Badajoz i Saragossy, gdzie spodziewane jest od 36 do 39 st. C. W piątek i w weekend agencja nie wyklucza lokalnego podwyższenia stopnia ostrzeżeń.

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła, że końcówka maja może przynieść jeszcze dotkliwsze upały. Okres od czwartku do soboty może okazać się najgorętszymi majowymi dniami, jakie zanotowano od 1950 roku.

Wysoka temperatura ma panować także po zachodzie słońca - w niektórych częściach Andaluzji, Murcji i okolicach Walencji temperatury nie spadną poniżej 22 st. C, a mogą nawet przekroczyć 24 st. C. Jak przypomniały lokalne media, odpoczynek w noce tropikalne jest utrudniony, a nagromadzone ciepło negatywnie wpływa na zdrowie.

Rozwiń

Schronienie w metrze

Gorąco zrobiło się także w Portugalii. W środę w aglomeracji Lizbony temperatura przekroczyła 33 st. C, z kolei w środkowej części kraju słupek rtęci sięgnął 36 st. C. Według meteorologów z Portugalskiej Agencji Morza i Atmosfery (IPMA) upały, które mogą dojść do 40 st. C, mogą potrwać co najmniej do soboty. W środę w środkowej i wschodniej części kraju obowiązują żółte ostrzeżenia meteorologiczne przed gorącem.

Jak przekazały władze lizbońskiego metra, w środę późnym wieczorem otwarte zostały całodobowo do soboty stacje Santa Apolonia, Rossio oraz Oriente. Dwie pierwsze znajdują się w rejonie stołecznej starówki. Trzecia zaś przylega do popularnych wśród turystów terenów nad rzeką Tag.

Otwarte stacje mają dać schronienie przed upałami osobom bezdomnym oraz tym, które nie mają w domach klimatyzacji i będą potrzebowały chłodu podczas blisko 40-stopniowej spiekoty. W sytuacji dłuższego utrzymywania się fali upałów dyrekcja stołecznego metra nie wyklucza otwarcia kolejnych stacji dla osób, którym doskwierają wysokie temperatury. Decyzja ma zapaść w uzgodnieniu ze stołecznym ratuszem i ministerstwem zdrowia Portugalii.

Rozwiń

Autorka/Autor:Agnieszka Stradecka, Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: PAP, El Confidencial, tvnmeteo.pl