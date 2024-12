Szukała kota, wpadła do dziury w ziemi. Po kilku dniach znaleziono jej ciało

Policja znalazła w piątek ciało poszukiwanej kobiety, która poszła szukać kota i miała wpaść do leja krasowego na terenie jednego z hrabstw w Pensylwanii. Akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowanych było około sto osób, trwała kilka dni.

W piątek przed południem czasu lokalnego w hrabstwie Westmoreland w Pensylwanii znaleziono ciało zaginionej Elizabeth Pollard. 64-latka była widziana ostatni raz w poniedziałek, kiedy wraz z wnuczką szukała swojego kota. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie we wtorek. Po dwóch godzinach od rozpoczęcia poszukiwań policja znalazła samochód kobiety, a w nim przestraszoną i zmarzniętą, pięcioletnią dziewczynkę. W pobliżu auta funkcjonariusze znaleźli głębokie zapadlisko. Uważa się, że właśnie do tej dziury w ziemi wpadła kobieta - przekazała policja.

Odnaleziono ciało zaginionej kobiety

- Ciało Pollard zostało znalezione w pobliżu miejsca, w którym naszym zdaniem przebywała, kiedy wpadła do zapadliska - powiedział Trooper Steve Limani, rzecznik prasowy policji. - To była tylko kwestia pracy [do wykonania - red.], aby ją odnaleźć, po prostu trzeba było usunąć cały brud - dodał.