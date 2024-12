Szukała kota, miała wpaść do dziury w ziemi

Ratownicy w hrabstwie Westmoreland w Pensylwanii przeczesywali we wtorek zapadlisko w poszukiwaniu kobiety. 64-latka szukała swojego kota i według policji prawdopodobnie wpadła do leja krasowego.

Elizabeth Pollard była widziana ostatni raz w poniedziałek późnym popołudniem lokalnego czasu, kiedy razem z wnuczką szukała swojego kota Peppera - informuje stacja CBS News. Członek rodziny zgłosił ich zaginięcie przed godziną 1 w nocy we wtorek. Dwie godziny później policja znalazła samochód kobiety nieopodal jednej z restauracji. W aucie znajdowała się tylko pięcioletnia dziewczynka. Była zmarznięta i przestraszona.

W pobliżu samochodu, około pięciu metrów dalej, policjanci natrafili na głęboki lej krasowy. Według służb to do tej dziury w ziemi mogła wpaść 64-latka.

- Wygląda na to, że lej krasowy powstał najprawdopodobniej, gdy kobieta wyszła z samochodu w poszukiwaniach kota - powiedział rzecznik stanowej policji Trooper Steve Limani. Zdaniem pracowników restauracji otworu nie było wcześniej.

Ma głębokość dziewięciu metrów

Policjant dodał, że zapadlisko znajduje się na terenie starej kopalni węgla, ostatnio eksploatowanej w 1952 roku. - Miało mniej więcej szerokość włazu do kanału na ulicy, ale znacznie większą głębokość, około dziewięciu metrów - powiedział Limani.

We wtorek wieczorem ratownikom udało się zejść na dół i dotrzeć na teren kopalni, ale z 64-latką nadal nie nawiązano kontaktu. Znaleziono jednak coś, co wygląda jak but.