Susza na greckiej wyspie. "Teraz, kiedy jest mnóstwo turystów, obciążenie sieci wodnej jest ogromne"

Niedobór wody na wyspie

- W ostatnich latach pojawił się problem z niedoborem wody, a w tym roku doświadczamy go szczególnie intensywnie - powiedział Vangelis Katsaras, właściciel hotelu położonego na wyspie. Dodał, że w swoim hotelu do basenów i ogrodów dostarcza wodę ze starej studni. - Studnia stoi tu od czasów naszych pradziadków i prababć, bo było tu kiedyś pole ziemniaków. Potem teren przejęli nasi rodzice, a następnie został on przekazany nam, trzeciemu pokoleniu. Przekształciliśmy okolicę w hotel i dobrze, że zachowaliśmy studnię, bo można ją wykorzystać w trudnych czasach, na przykład takich jak te - dodał.

Hodowca bydła Stelios Zacharatos nie uprawiał w tym roku kukurydzy ze względu na brak opadów. To zmusiło go do karmienia krów suchą paszą, przez co zmniejszyła się produkcja mleka krowiego. - Jeśli niedobory wody będą się utrzymywać, będę musiał porzucić swój zawód - powiedział.