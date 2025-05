Naukowcy ostrzegają: ponad trzy i pół tysiąca gatunków zwierząt jest zagrożonych globalnym ociepleniem. Jak wynika z analiz badaczy z Uniwersytetu Stanowego Oregonu, w dużej mierze dotyczy to gatunków morskich.

W różnych częściach świata w akwenach morskich, na skutek ocieplenia klimatu, dochodzi do masowego wymierania zwierząt. - Stoimy u progu egzystencjalnego kryzysu dzikich zwierząt na Ziemi - alarmuje prof. William Ripple, ekolog z Uniwersytetu Stanowego Oregonu, kierujący badaniem opublikowanym na łamach pisma "BioScience".

Mocno narażone na skutki zmian klimatu są zwierzęta morskie. - Szczególnie niepokoją nas bezkręgowce, ponieważ to właśnie ocean pochłania większość ciepła generowanego przez zmiany klimatyczne - wskazuje Ripple. - Zwierzęta te są coraz bardziej zagrożone, ponieważ mają ograniczoną zdolność przemieszczania się i nie są w stanie szybko unikać niekorzystnych warunków środowiskowych - dodaje. Przykładem może być wybrzeże Izraela, gdzie liczebność mięczaków spadła aż o 90 procent.

Efekt domina w oceanie

Nie pomaga również fakt, że to właśnie ocean pochłania większość nadmiarowego ciepła związanego ze zmianami klimatu. Wzrost temperatury wód prowadzi do wymierania całych grup organizmów. Rafy koralowe, będące fundamentem wielu morskich ekosystemów, są tu szczególnie wrażliwe - silne fale upałów w 2016 roku doprowadziły do zniknięcia aż 29 procent Wielkiej Rafy Koralowej. Podobne zjawiska mogą tłumaczyć śmierć ponad siedmiu tysięcy humbaków w północnej części Pacyfiku.