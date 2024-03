czytaj dalej

Jak na całkowite zaćmienie Słońca reagują zwierzęta? Już wkrótce będzie okazja, by to sprawdzić - 8 kwietnia dojdzie do niego w Ameryce Północnej. Ogrody zoologiczne w Stanach Zjednoczonych zaprosiły odwiedzających do podglądania nietypowych zachowań ich podopiecznych.