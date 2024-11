Śnieg w Czechach. Przyczyną nie była pogoda

Zazwyczaj śnieg powstaje, kiedy temperatura w chmurze spada do zera stopni Celsjusza lub poniżej. Następuje wówczas zjawisko krystalizacji, podczas którego para woda zamienia się w kryształki lodu. Inaczej było tym razem.

Śnieg przemysłowy

W czeskim mieście doszło do opadów tak zwanego śniegu przemysłowego. Tworzy się on w odpowiednich warunkach na skutek działalności człowieka. Pojawia się w pobliżu zakładów przemysłowych, których produktem ubocznym jest para wodna. - Może wystąpić przy niskim zachmurzeniu lub we mgle, jeśli w okolicy znajduje się źródło wilgoci, na przykład komin elektrowni - powiedział Martin Adamovsky z CHMU.