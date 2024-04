Słonica uciekła z cyrku i chodziła po ulicy. Nagranie

Słonica o imieniu Viola uciekła we wtorek z wędrownego cyrku odwiedzającego miasto Butte w stanie Montana. "Spacerowała sobie ulicą, pokonała jedną lub dwie przecznice" - informował szeryf.

Szeryf hrabstwa Silver Bow Ed Lester przekazał w e-mailu do portalu NPR, że ani słonica, ani żadna osoba nie zostały ranne. "Słonica pokonała jedną lub dwie przecznice, ale potem pracownicy cyrku załadowali ją do przyczepy" - napisał. "Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło i o ile wiem, przedstawienie odbyło się zgodnie z planem! - dodał. Zwierzę miało wystąpić we wtorek w cyrku Jordan World Circus.