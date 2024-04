Samiec hipopotama po siedmiu latach okazał się samicą

Gen-chan okazał się być samicą

Osaka Tennoji Zoo poinformowało o innej płci hipopotama w poście opublikowanym na swojej stronie internetowej w zeszłym tygodniu. Ogród zoologiczny napisał, że zwierzę przybyło do zoo z parku zwierząt African Safari w Meksyku w 2017 roku, gdy miało pięć lat. Z dokumentów celnych wynikało, że jest samcem. Wówczas nie potwierdzano płci.

Rzeczniczka prasowa zoo powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną AFP we wtorek, że typowe zachowania samców hipopotamów, których Gen-chan nie wykazywał, obejmowały zaloty do samic i rozrzucanie odchodów ruchem ogona przypominającym śmigło w celu oznaczenia terytorium. - Będziemy robić wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić Gen-chan komfortowe warunki - poinformowała rzeczniczka prasowa zoo.