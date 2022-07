Susza w Rumunii. Do walki z nią rząd utworzył sztab kryzysowy

Przedstawiciel gabinetu kierowanego przez premiera Nicolae Ciucę wyjaśnił, że sztab kryzysowy został powołany między innymi do zaopatrywania w wodę pitną regionów najbardziej dotkniętych przez nasilające się w Rumunii jej niedobory. Minister rolnictwa, zasobów wodnych i leśnictwa Tanczos Barna wyjaśnił, że rząd zobowiązał władze samorządowe ogarniętych suszą regionów do kontrolowania zużycia wody pitnej oraz egzekwowania od obywateli zakazu używania jej do innych celów niż konsumpcja, np. do podlewania ogródków.