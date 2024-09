Rezerwat całkowicie wysechł. "Teraz możemy go tylko zaorać"

Susza męczy Rumunię. W okolicach Braszowa doszło do całkowitego wyschnięcia jezior i obszarów podmokłych rezerwatu przyrody Delta Karpacka. Suche warunki atmosferyczne przyczyniają się także do powstawania groźnych pożarów.

Wysokie wartości na termometrach utrzymują się w Rumunii właściwie od czerwca, kiedy to zanotowano tam pierwszą w sezonie 2024 fale upałów. Dwie kolejne nawiedziły kraj w lipcu - przez 20 dni temperatura w ponad połowie kraju przekraczała 35 stopni Celsjusza. Upałom towarzyszył brak opadów, który doprowadził do poważnego niedoboru wody.

Wyschnięte jeziora

Jeden z największych pożarów

Lokalne media oceniły, że był to największy albo "jeden z największych" pożarów w Rumunii w ostatnich latach. Do gaszenia skierowano strażaków z kilku okręgów, a także kupione od Polski śmigłowce Black Hawk. Do walki zaangażowano także należący do resortu obrony samolot C-27J Spartan, który jednorazowo może przenosić 6 tysięcy litrów wody. Przyczyn pożaru jeszcze nie podano, jednak najprawdopodobniej wywołało go nielegalne wypalanie ściernisk.