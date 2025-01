Słoń zaatakował turystę i stratował go na śmierć. Do tragicznego wypadku doszło w Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki. Służby badają okoliczności zdarzenia.

Ze względu na drastyczny przebieg ataku JP Louw, urzędnik do spraw komunikacji w Parkach Narodowych Republiki Południowej Afryki (SANParks), zaapelował do świadków zdarzenia, aby nie publikowali zdjęć ani filmów w sieci. Poprosił też, aby nie ujawniali informacji dotyczących ofiary. Mediom przekazał jedynie, że do tragicznego zdarzenia doszło przy Bramie Malelane, południowym wjeździe do parku, przy rzece Krokodyla.