Nie radzą sobie z szalejącym żywiołem. Proszą o pomoc inne kraje

15 sierpnia 2025, 20:54
Źródło:
PAP, sicnoticias.pt
Portugalia walczy z pożarami
Portugalia walczy z pożaramiReuters
Portugalia walczy z pożaramiReuters

Rząd Portugalii poinformował, że nie ma już wystarczających środków, by samodzielnie radzić sobie z szalejącym ogniem. W związku z tym uruchomiono w piątek europejski mechanizm ochrony ludności. Potwierdzono pierwszą ofiarę śmiertelną żywiołu, z którym kraj zmaga się od kilku tygodni.

PogodaDługoterminowaWeekend

W Portugalii szaleją pożary lasów i łąk. Najtrudniejsza sytuacja panuje w gminach Satao, Arganil, Trancoso i Lousa. Ogień pochłonął życie jednej osoby, byłego burmistrza Vila Franca do Deao w dystrykcie Guarda, który walczył z pożarem w swojej parafii. Ponadto dwie osoby zostały poważnie ranne.

Z żywiołem walczy ponad 4000 strażaków, korzystających z 1300 pojazdów i ponad 30 statków powietrznych.

Pożary w PortugaliiPAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Portugalia prosi o pomoc inne kraje

Nasilenie pożarów jest na tyle duże, że rząd Portugalii przyznał się do braku wystarczających środków do walki z ogniem. Premier Luis Montenegro uruchomił w piątek europejski mechanizm ochrony ludności. To specjalny unijny mechanizm pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek katastrof naturalnych, których skala lub charakter przekracza możliwości kraju dotkniętego.

Szef portugalskiej obrony cywilnej, komendant Mario Silvestre poinformował, że na podstawie mechanizmu władze Portugalii poprosiły Unię Europejską o wsparcie w postaci czterech samolotów gaśniczych Canadair. Wyjaśnił, że prośba wynika z braku odpowiedniej liczby samolotów i śmigłowców do gaszenia pożarów oraz braku możliwości dalszego wynajmu dwóch samolotów gaśniczych z Maroka.

Pożary w PortugaliiPAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA
Pożary w PortugaliiPAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Pozostałe wiadomości

W kolejnych dniach upały opuszczą Polskę, ale nie znaczy to, że nie będzie już ciepło. O ile w niedzielę i poniedziałek temperatura faktycznie znacznie się obniży, o tyle już we wtorek za sprawą kolejnego wyżu ponownie zacznie rosnąć.

Upał odpuści, ale wkrótce znów zrobi się gorąco

Upał odpuści, ale wkrótce znów zrobi się gorąco

15 sierpnia 2025, 14:37
Źródło:
tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Synoptycy wydali miejscami alarmy trzeciego, najwyższego stopnia. Sprawdź, gdzie będzie bardzo gorąco.

Uwaga na upał. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

Uwaga na upał. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

15 sierpnia 2025, 6:49
Źródło:
IMGW

Pogoda na jutro. Noc miejscami może przynieść słabe opady deszczu. Sobota 16.08 również może okazać się lokalnie deszczowa. Wciąż będzie gorąco, termometry mogą pokazać do 32 stopni Celsjusza.

Pogoda na jutro - sobota, 16.08. Nocą możliwe są słabe opady

Pogoda na jutro - sobota, 16.08. Nocą możliwe są słabe opady

15 sierpnia 2025, 19:35
Źródło:
tvnmeteo.pl

Mieszkańcy Sztokholmu i okolic zostali w piątek wezwani do oszczędzania wody. To rzadki problem w tym mieście, przez co wiele osób przyjęło prośbę z lekkim niedowierzaniem. Niecodzienny apel jest związany z suszą i wysoką temperaturą jednego z jezior.

Apel do mieszkańców europejskiej stolicy o oszczędzanie wody

Apel do mieszkańców europejskiej stolicy o oszczędzanie wody

15 sierpnia 2025, 20:27
Źródło:
PAP

Burza tropikalna Erin przekształciła się w huragan - informują amerykańscy meteorolodzy. Żywioł przesuwa się na północny zachód i może zagrozić Karaibom.

Jest pierwszy huragan na Atlantyku w tym roku

Jest pierwszy huragan na Atlantyku w tym roku

15 sierpnia 2025, 13:03
Aktualizacja: 15 sierpnia 2025, 18:40
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, AccuWeather, NOAA, CNN

W słowackiej wsi Hybie niedaleko Liptowskiego Mikułasza niedźwiedź zaatakował mężczyznę na spacerze z psem. Do zdarzenia doszło zaledwie 100 metrów od zabudowań. Spacerowicz doznał obrażeń i trafił do szpitala.

Niedźwiedź zaatakował blisko domów, mężczyzna trafił do szpitala

Niedźwiedź zaatakował blisko domów, mężczyzna trafił do szpitala

15 sierpnia 2025, 17:13
Źródło:
PAP

Test rakiety chińskiej firmy LandSpace Technology zakończył się niepowodzeniem z powodu "anomalii". To kolejna próba wysłania w kosmos rakiety napędzanej metanem przez tego producenta.

Nieudany test chińskiej rakiety

Nieudany test chińskiej rakiety

15 sierpnia 2025, 18:08
Źródło:
Reuters

W powodziach, które nawiedziły północno-zachodni Pakistan, zginęły już co najmniej 194 osoby. Pięć osób zginęło w katastrofie śmigłowca służb ratowniczych. Wciąż trwa przeszukiwanie gruzów w poszukiwaniu ocalałych.

Lawinowy wzrost liczby ofiar powodzi, katastrofa śmigłowca

Lawinowy wzrost liczby ofiar powodzi, katastrofa śmigłowca

15 sierpnia 2025, 10:31
Aktualizacja: 15 sierpnia 2025, 15:06
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Associated Press 

Amerykańskie służby uratowały mężczyznę, który przez dwa dni był uwięziony za wodospadem niedaleko rzeki Kern w Kalifornii. Podczas akcji poszukiwawczej wykorzystano drona.

Był uwięziony za wodospadem przez dwa dni

Był uwięziony za wodospadem przez dwa dni

15 sierpnia 2025, 16:34
Źródło:
CBS News, Los Angeles Times

W czwartek wieczorem niebo nad Polską rozświetlił bolid, czyli jasny meteor. Obiekt zarejestrowała stacja obserwacyjna sieci Skytinel. Zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.

Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"

Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"

15 sierpnia 2025, 8:16
Źródło:
Skytinel, tvnmeteo.pl

Dolnośląski Bolesławiec słynie z ceramiki - właśnie odbywa się tam kolejne, 31. Bolesławieckie Święto Ceramiki. Impreza przyciąga rzesze turystów. Miasto ma w zanadrzu także inne atrakcje, między innymi dla tych, którzy lubią spędzać aktywnie czas.

Bolesławiec to nie tylko ceramika

Bolesławiec to nie tylko ceramika

15 sierpnia 2025, 17:01
Źródło:
tvnmeteo.pl

Amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych (CPC) przekazało, jakie zjawisko będzie wpływać na warunki pogodowe na półkuli północnej w najbliższych miesiącach. Według meteorologów, jesienią i wczesną zimą ma pojawić się La Nina.

La Nina, później ENSO. One mają rządzić pogodą

La Nina, później ENSO. One mają rządzić pogodą

15 sierpnia 2025, 7:23
Źródło:
Reuters, CPC

Wchodzimy właśnie w apogeum sierpniowej fali gorąca. Widać jednak jej kres. Po afrykańskim skwarze, który czeka nas w piątek, temperatura wracać ma do typowego przebiegu w formie sinusoidy. Widoczny jest jednak trend spadkowy - lekki, ale wyraźnie pokazujący już schyłek lata - na najbliższe cztery tygodnie.

Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

14 sierpnia 2025, 16:57
Źródło:
TVN24+

Hiszpańscy strażacy walczą z 14 dużymi pożarami, które szaleją w kraju. Ogień strawił ponad 150 tysięcy hektarów terenów. Walkę z ogniem utrudnia wysoka temperatura. Jak podały lokalne media, w wyniku żywiołu zginęło siedem osób.

Trwa walka z pożarami. "Sytuacja jest niepokojąca"

Trwa walka z pożarami. "Sytuacja jest niepokojąca"

14 sierpnia 2025, 20:10
Aktualizacja: 15 sierpnia 2025, 12:24
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters

Króliki z czarnymi, przypominającymi macki naroślami, wyrastającymi z głów i pysków, amerykańskie media nazwały "królikami zombie". Jak się jednak okazuje, przyczyną takiego wyglądu jest wirus.

Media piszą o "królikach zombie". Co powoduje taki ich wygląd?

Media piszą o "królikach zombie". Co powoduje taki ich wygląd?

14 sierpnia 2025, 16:40
Źródło:
CBS News, Forbes

W ostatnich dniach obszar metropolitalny Meksyku nawiedzały silne opady, które spowodowały zalanie setek domów w podmiejskich gminach. Ulewy zakłóciły także funkcjonowanie miejscowego lotniska.

Największe opady od ponad 70 lat

Największe opady od ponad 70 lat

14 sierpnia 2025, 18:18
Źródło:
Reuters, jornada.com.mx

Na trasie pielgrzymki w Indiach w Kaszmirze doszło do powodzi błyskawicznej, w wyniku której śmierć poniosły co najmniej 60 osób. Ratownicy poszukują ponad 200 kolejnych.

Powódź na trasie pielgrzymki. Wielu zabitych, setki zaginionych

Powódź na trasie pielgrzymki. Wielu zabitych, setki zaginionych

14 sierpnia 2025, 15:56
Aktualizacja: 14 sierpnia 2025, 19:00
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, deccanherald.com

Izrael mierzy się z największą falą upałów w tym roku. W dzień temperatura miejscami zbliża się do 50 stopni Celsjusza, niezwykle gorąco jest także nocą. Skwar zaczął już zbierać śmiertelne żniwo.

38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne

38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne

14 sierpnia 2025, 13:44
Źródło:
PAP, Times of Israel

Za nami najsłynniejsza "noc spadających gwiazd" na półkuli północnej. Perseidy, błyszczące dzieci komety 109P/Swift-Tuttle, przecinały niebo z największą częstotliwością w cyklu swojej aktywności. Jeśli nie udało nam się zaobserwować tego zjawiska, spokojnie - rój meteorów będzie aktywny jeszcze przez około dwa tygodnie. Spoglądając w niebo, wielu z nas może jednak się zastanawiać, czy aby dawniej Perseidy nie prezentowały się bardziej imponująco. Gwiazdozbiory chyba też kiedyś były jaśniejsze. A co się stało z Drogą Mleczną?

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

13 sierpnia 2025, 19:14
Źródło:
TVN24+

Tysiące strażaków walczą z falą pożarów na Starym Kontynencie. Ogień szaleje między innymi w Hiszpanii, Portugalii oraz na Bałkanach. Służby prowadzą akcje ewakuacyjne. Walkę z żywiołem utrudniają trudne warunki atmosferyczne.

Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę

Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę

14 sierpnia 2025, 7:40
Źródło:
PAP, European Commision

Po przejściu przez Tajwan tajfun Podul dotarł nad południowo-wschodnie wybrzeże Azji. Stracił na sile i stał się burzą tropikalną, ale wywołał wiele szkód w chińskiej prowincji Fujian oraz w Hongkongu.

Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych

Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych

14 sierpnia 2025, 12:22
Źródło:
PAP, Reuters

Węgierskie służby wprowadziły najwyższe, czerwone, alarmy przed upałami. Według prognoz do końca tygodnia termometry w tym kraju mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Z powodu utrzymującego się skwaru w wielu regionach występuje wysokie zagrożenie pożarowe.

Szykują się na najgorętszy okres w tym sezonie. W mocy zakazy i czerwone alarmy

Szykują się na najgorętszy okres w tym sezonie. W mocy zakazy i czerwone alarmy

14 sierpnia 2025, 11:14
Źródło:
PAP

Jak bezpiecznie pić napoje izotoniczne podczas upałów? Według ekspertów powinniśmy zachować umiar w ich spożywaniu - ich nadmierne picie może okazać się szkodliwe. W dbaniu o odpowiednie nawodnienie pomóc mogą nam domowe sposoby.

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

13 sierpnia 2025, 18:09
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na zachodzie Islandii trwają przygotowania do przyszłorocznego całkowitego zaćmienia Słońca. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy już rezerwują hotele. Kolejna szansa na tak efektowne zjawisko będzie tam dopiero za ponad 100 lat.

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

13 sierpnia 2025, 12:51
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na wyspie Sao Vicente wchodzącej w skład Wysp Zielonego Przylądka trwa wielkie sprzątanie po powodzi, jaka nawiedziła ten region w poniedziałek. W wyniku kataklizmu zginęło tam co najmniej dziewięć osób. Rząd Republiki Zielonego Przylądka ogłosił żałobę narodową.

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

13 sierpnia 2025, 9:23
Źródło:
Reuters, PAP, Watchers.news

Astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba znaleźli mocne dowody na istnienie olbrzymiej planety krążącej wokół Alfy Centauri A. Jeśli odkrycie zostanie potwierdzone, będzie to kamień milowy w bezpośrednich obserwacjach egzoplanet - uważają eksperci.

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

13 sierpnia 2025, 10:41
Źródło:
PAP, science.nasa.gov

W nocy z wtorku na środę przypadło maksimum roju Perseidów - na niebie mogliśmy oglądać niezwykły spektakl. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia meteorów mknących nad naszymi głowami.

To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach

To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach

13 sierpnia 2025, 7:31
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24

Foki wylegiwały się w okolicach plaży w Mikoszewie (woj. pomorskie). To jedyne miejsce, gdzie możemy zobaczyć w Polsce te ssaki w środowisku naturalnym. Dla wielu osób zaskoczeniem może być imponująca liczba osobników, jaką uchwycono na nagraniu.

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

12 sierpnia 2025, 19:50
Źródło:
Hello Mierzeja, Fokarium UG