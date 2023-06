"Sytuacja z dnia na dzień się pogarsza". Prawie 30 tysięcy ewakuowanych

W maju pożary objęły swoim zasięgiem ogromne tereny Kanady. Ogień rozprzestrzeniał się najpierw w zachodniej części kraju w prowincji Alberta, a pod koniec miesiąca pożary wybuchły we wschodniej prowincji Nowa Szkocja. Jak przekazał federalny minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair, w całej Kanadzie w tym roku wybuchło 1826 pożarów lasów, w wyniku czego spłonęło 2,7 miliona hektarów. To ponad 10 razy więcej niż powierzchnia spalona o tej porze roku w ostatniej dekadzie.

Najgorszy sezon w historii Nowej Szkocji, rząd wysyła wojsko

Pożary na terenach leśnych zdarzają się często w zachodnich prowincjach, ale w tym roku ich skala okazała się rekordowa w Nowej Szkocji na atlantyckim wybrzeżu kraju. Do tej pory odnotowano tam prawie 200 pożarów, które spaliły ponad 19 tysięcy hektarów, zmuszając 25 tysięcy osób do opuszczenia domów. Dla porównania w 2022 roku, w tym samym okresie, wystąpiły 152 pożary, które pochłonęły 3390 ha.

Do walki z ogniem zaangażowano wojsko. Federalny resort transportu dostarczył już sprzęt do obserwacji z powietrza, straż wybrzeża przekazała przyczepy dla strażaków jako miejsce odpoczynku, oraz helikoptery. Stu strażaków przyjedzie do poniedziałku do Nowej Szkocji z USA, zaś w drodze do Alberty, gdzie cały czas trwają pożary, jest 200 strażaków z RPA - przekazał minister bezpieczeństwa publicznego.