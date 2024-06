- Ogień jest pod kontrolą, teraz tylko obserwujemy. Spłonęła cała południowo-zachodnia część wyspy Serifos - powiedział burmistrz Konstantinos Rewintis, cytowany przez portal eKathimerini. Do czasu przybycia wsparcia z Aten w akcji gaśniczej na wyspie brał udział tylko jeden wóz strażacki z czterema strażakami, cysterny wodne, dwa samoloty i śmigłowiec. Przed godziną 11 w sobotę w kierunku wyspy wypłynęło z portu w Pireusie 22 dodatkowych strażaków i 11 pojazdów gaśniczych. Mieszkańcy wielu miejscowości otrzymali wezwania do ewakuacji w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognia spowodowanym przez silny wiatr. W sobotę burmistrz, odnosząc się do sytuacji na wyspie, mówił o "biblijnej katastrofie". - Spalone są domy, spalone magazyny - podkreślił. Wyspa Serifos, należąca do archipelagu Cyklad, jest na stałe zamieszkana przez nieco ponad 1000 osób.