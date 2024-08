Pożar na Maderze. Ewakuowano kilkaset osób

Ogień trawi środkową część Madery. W związku z pożarem z miejscowości Curral das Freiras ewakuowano kilkaset osób. W sobotę rano ogień wdarł się do tej portugalskiej gminy.

Z pożarem walczyć będzie jednostka specjalna

Władze archipelagu podały, że w związku z nasilającym się pożarem konieczne było wezwanie z Portugalii kontynentalnej strażaków oraz ratowników z jednostki specjalnej. Do niedzieli spodziewane jest przybycie z Lizbony co najmniej 80 jej funkcjonariuszy. W sobotni wieczór trwa blokowanie przez lokalne służby dróg i szlaków w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lokalnej populacji oraz turystów, których jest wielu w rejonie Curral das Freiras. Przewodniczący maderskiego Instytutu ds. Lasów i Ochrony Przyrody (IFCN) Manuel Filipe poinformował, że pomimo zablokowania dróg i ustawienia znaków ostrzegających przed ryzykiem, niektórzy turyści zbliżają się do płonącego lasu i wchodzą na zamknięte szlaki. - Zatrzymaliśmy już grupę turystów, która zlekceważyła te ostrzeżenia. Zostaną oni ukarani mandatem - dodał Filipe. Lokalne media przekazały, że w rejonie objętym pożarem urlopy spędza wielu obcokrajowców, w tym między innymi Brytyjczycy, Niemcy oraz Polacy.