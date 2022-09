Powodzie w środkowej Bułgarii. "Takie fale zdarzają się raz na 200-500 lat"

"Nie mieliśmy jak uciekać, wszystko było pod wodą"

- Było spokojnie, jedliśmy obiad i niczego się nie spodziewaliśmy. Nagle usłyszeliśmy głośny huk i zobaczyliśmy, jak most się rozpada - opowiadała Dela Kolewa w rozmowie z Agencją Reutera. - Woda zaczęła przedostawać się do naszego domu. Nie mieliśmy jak uciekać, wszystko było pod wodą - dodała.

Wały mogły wytrzymać powódź stuletnią

Nikołaj Nikołow wskazał, że do każdej dotkniętej przez żywioł miejscowości jest dojazd i chociaż nadal nie mają oni dostępu do wody pitnej, wszędzie przywrócono już dostawy prądu. Nikołow przewiduje, że uprzątnięcie szkód zajmie 1-2 miesiące, ale przywracanie uszkodzonej infrastruktury to kwestia wielu miesięcy i może potrwać nawet do przyszłego roku.