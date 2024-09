Uspokajający komunikat z Czech

Wcześniejsze prognozy wskazywały, że szczytowy przepływ na Odrze miał osiągnąć około dwa tysiące metrów sześciennych na sekundę. Obecne dane mówią jednak, że będzie on niższy.

- Teraz te prognozy zostały dopracowane i szczytowy przepływ jest obecnie szacowany na 1500 do 1600 metrów sześciennych na sekundę - powiedziała rzeczniczka Povodi Odry Szarka Vlczkova.

Odra osiąga czesko-polską granicę na wysokości Starego Bogumina, przez chwilę jest rzeką graniczną, a od ujścia do niej Olzy płynie już po polskim terytorium. Szczytowa fala ma nadejść o północy w niedzielę.

"Obecnie nie uwalniamy niczego z zapór"

- Obecnie nie uwalniamy niczego z zapór, ponieważ zatrzymujemy całą znajdującą się w nich wodę. Oznacza to, że ogromne masy wody, które trafiają do Odry, pochodzą z rzeki Opawy i z padającego wciąż deszczu - wyjaśniła Vlczkova.

Wciąż będzie padać, ale sytuacja się poprawia

W Opawie poziom nie rośnie od kilku godzin. W Karniowie, który był zalany w 80 procentach, zaczął spadać. Wcześniej jednak musiano ewakuować śmigłowcem z tamtejszego szpitala czterech pacjentów podłączonych do respiratorów. W mieście graniczącym z Polską nie ma prądu i nie ma sygnału komórkowego.

Nadzwyczajne posiedzenie rządu

Cztery osoby porwane przez prąd i poszukiwane

W Jesionikach, na północy kraju, samochód z czterema osobami wjechał do rzeki Starzicz w gminie Lipova. Jedna osoba wydostała się z pojazdu, a pozostałe zostały uniesione przez rzekę. Policja traktuje trzy osoby jako zaginione i poszukiwane.

Setki tysięcy osób bez prądu, zawieszone połączenia kolejowe

Strażacy i przedstawiciele lokalnych władz zwracają uwagę, że wiele osób lekceważy informacje o ewakuacji. W zalanych domach zostają setki ludzi. Strażacy apelują o udział w ewakuacji, ponieważ po pogorszeniu się sytuacji często muszą wracać w te same miejsca, ale w o wiele bardziej niebezpiecznych warunkach. Niewykluczone, że ten problem będzie dyskutowany na niedzielnym posiedzeniu centralnej komisji powodziowej. Według szacunków energetyków prądu w niedzielę rano nie miało około 200 tysięcy odbiorców, z czego 114 tys. to odbiorcy w województwie morawsko-śląskim. Wiatr i zalane tory spowodowały przerwanie ruchu pociągów na jednym z głównych szlaków kolejowych w Czechach między Ostrawą a Ołomuńcem. Tą trasą jeżdżą m.in. pociągi do Polski. W całym kraju odwołanych jest około 40 połączeń.