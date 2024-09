Ponad 90 ofiar śmiertelnych. "Mamy do czynienia z biblijnym spustoszeniem"

Bilans ofiar śmiertelnych huraganu Helene, który uderzył w południowo-wschodnie regiony USA, wzrósł do co najmniej 95 zabitych. Ponad 2,4 miliona gospodarstw domowych nie ma dostępu do energii elektrycznej, od Florydy aż po Wirginię.

Ofiary śmiertelne

Jak podała stacja CNN, ofiary śmiertelne odnotowano w sześciu stanach. W Karolinie Północnej zginęło co najmniej 36 osób, a w Karolinie Południowej - 25, w tym dwóch strażaków w hrabstwie Saluda. W Georgii odnotowano co najmniej 17 ofiar śmiertelnych, z których dwie zginęły w wyniku przejścia przez miasto Alamo tornada.

- Mamy do czynienia z biblijnym spustoszeniem - powiedział Ryan Cole, urzędnik ds. sytuacji nadzwyczajnych w hrabstwie Buncombe. - To najpoważniejsza katastrofa naturalna, jaką ktokolwiek z nas kiedykolwiek widział - dodał.

Według informacji biura gubernatora Florydy Rona DeSantisa, co najmniej 190 osób uratowały zespoły ratownicze. Biuro Śledcze Tennessee uznało 153 osoby na zalanych terytoriach za zaginione. Doszło tam do awarii sieci komórkowych. - Lokalne i federalne władze, wraz z Gwardią Narodową, dostarczały zaopatrzenie do sparaliżowanych obszarów oraz naprawiały co można. (…). To bezprecedensowa tragedia, która wymaga bezprecedensowej odpowiedzi - cytuje gubernatora Karoliny Północnej Roya Coopera NBC.