Po wypadku motocyklowym zaginął w dziczy. Uratowała go skórzana kurtka

- Zadzwoniłem do żony, gdy byłem w pracy, i powiedziałem: "jedziemy". Moja żona zaczęła zaczęła pakować rzeczy, kiedy ja wracałem do domu. Później ruszyliśmy w drogę - opisywał Greg Common. Sądził, że ma duże szanse odnaleźć 24-letniego mężczyznę, ponieważ zna okolicę.

"Nawet go nie rozpoznałem"

- Patrzę i widzę faceta leżącego nad potokiem. Nie rozpoznałem go, więc krzyknąłem, a on odwrócił się do mnie i powiedział: "miałem wypadek, jestem w złym stanie". I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, z kim rozmawiam - relacjonował 45-latek. Jak opisywał, trafił na DeMossa w zalesionym, zarośniętym i odległym od zabudowań terenie.