Po karambolu pojazdy stanęły w płomieniach. Dookoła szalała śnieżyca

Dwie osoby zginęły w karambolu, do którego doszło w Arizonie podczas burzy śnieżnej. Zderzyło się ze sobą ponad 20 samochodów, a dwóch osób nie udało się uratować. Akcję ratunkową utrudniały nie tylko warunki atmosferyczne, lecz także pożar, jaki wybuchł na miejscu zdarzenia.

Do karambolu doszło w czwartek na drodze międzystanowej 40 w pobliżu miasta Williams. Przez północną Arizonę przechodziła wtedy burza śnieżna. Widzialność na drogach była bardzo słaba, a na śliskich nawierzchniach trudno było wyhamować.

Auta uderzały jedno w drugie

Do wypadku doszło wskutek przewrócenia się ciężarówki na kilka pasów jezdni. Jadący za nią kierowcy samochodów osobowych nie zauważyli niebezpieczeństwa, co spowodowało szereg kolizji. Według Raula Garcii z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Arizony (DPS), auta zaczęły uderzać jedno w drugie, wpychając inne pojazdy pod wrak ciężarówki lub wyrzucając je na boki. Kierowcy dwóch uszkodzonych pojazdów zginęli.

DPS przyznał, że trudna pogoda przyczyniła się do opóźnień w działaniach ratowniczych. Na dodatek jeden z pojazdów zajął się ogniem, a płomienie błyskawicznie rozprzestrzeniły się na pozostałe auta, wypełniając miejsce wypadku czarnym dymem.

Apel o ostrożność

To nie pierwszy śmiertelny karambol, do jakiego doszło w stanie w marcu. Zaledwie dwa tygodnie temu w okolicach miasta Phoenix burza pyłowa ograniczyła widzialność na drodze międzystanowej 10. Zginęły wtedy cztery osoby. Na dodatek zaledwie dzień po wypadku w Williams na tej samej autostradzie doszło do karambolu, gdzie również zanotowano ofiary śmiertelne.